Транспортные пробки в Москве оцениваются в девять баллов

Автомобильные пробки в Москве в вечерний час пик в понедельник достигли девять баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала " Яндекс . Пробки" на 17:45 мск.

По данным столичного Центра организации дорожного движения, на Садовом кольце движение затруднено на севере и северо-востоке по внешней стороне, на юго-востоке по внутренней и на юге в обоих направлениях. На ТТК скорости снижены на западе и северо-западе в обоих направлениях и на северо-востоке и востоке по внешней стороне.

В сторону области движение затруднено на Волоколамском и Ленинградском шоссе, а также шоссе Энтузиастов.