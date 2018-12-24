Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Транспортные пробки в Москве оцениваются в девять баллов 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Автомобильные пробки в Москве в вечерний час пик в понедельник достигли девять баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 17:45 мск.
По данным столичного Центра организации дорожного движения, на Садовом кольце движение затруднено на севере и северо-востоке по внешней стороне, на юго-востоке по внутренней и на юге в обоих направлениях. На ТТК скорости снижены на западе и северо-западе в обоих направлениях и на северо-востоке и востоке по внешней стороне.
В сторону области движение затруднено на Волоколамском и Ленинградском шоссе, а также шоссе Энтузиастов.
ТАСС: последние новости
Тариф на проезд по Московской канатной дороге уменьшится вдвое Мавзолей Ленина и Кремль закроются для посетителей в день Общероссийской елки Станции Павелецкого направления МЖД "Варшавская" и "ЗИЛ" переименуют
Новости Москвы , Яндекс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обход запрета Путина, крайние меры украинцев и другие события дня2
«Мы „достали“ Россию, и она нас может наказать»
Сын Каддафи обратился к Путину с просьбой315
Стало известно о готовности Украины к нападению188
Айфоны по всему миру превратились в «кирпичи»132
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
00:54
«Ребята, которые были в Турции — везде на первом плане»
Общество
03:06
Больше не «братья». Лукашенко сделал заявление по РФ
Политика В мире
00:38
Айфоны по всему миру превратились в «кирпичи»
Гаджеты Интернет
04:53
Стало известно о готовности Украины к нападению
Политика
00:58
«ВСУ устроили террор населения на границе с Крымом»
В мире Украина
06:27
Глава Росстата лишился поста
Политика Экономика
01:33
Почетный член ФИДЕ замерз до смерти в Москве
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение