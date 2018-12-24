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В центре Москвы открылся музей Солженицына 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В понедельник, 24 декабря, в Москве прошла церемония открытия музея-квартиры писателя Александра Солженицына. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я считаю, что этот музей будет крайне востребован. Прикоснуться к великому можно не только через произведения, но и через такое ощущение эпохи, быта», — объявила заместитель мэра Наталья Сергунина. В церемонии также принимала участие вдова писателя Наталья.
Экспозиция разделена на тематические разделы, рассказывающие о жизни и творчестве писателя.
Квартира расположена в доме 12, строение 8 на Тверской улице, там Нобелевский лауреат жил до ареста в 1974 году. После возвращения в страну он прожил в этой квартире с 1994 по 2002 годы.
В декабре 2018 года на торце этого дома открыли памятную доску в честь писателя.
Александр Солженицын — русский писатель, драматург, публицист, общественный деятель и лауреат Нобелевской премии по литературе. В 1974 году после выхода первого тома «Архипелага ГУЛАГ» его арестовали и выслали в ФРГ. За границей он провел 20 лет. Вернулся в Россию вместе с женой в 1994 году.
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Новости Москвы , Наталья Сергунина , Александр Солженицын , Москва
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