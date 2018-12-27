Свадьбы в Московском зоопарке за 1,5 года сыграли 16 пар

В Московском зоопарке с момента открытия в 2017 г. площадки для выездной регистрации брака союз зарегистрировали 16 пар. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила и.о. первого заместителя начальника управления ЗАГС Москвы — руководителя контрактной службы Марина Маслова.

«В Московском зоопарке с момента получения разрешения на такую регистрацию заключения брака с июля 2017 г. Тверским отделом ЗАГС было заключено 16 браков», — сказала М. Маслова.

Она добавила, что дополнительные услуги, например, фотографирование с животными, молодоженам не предоставляются.