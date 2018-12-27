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Свадьбы в Московском зоопарке за 1,5 года сыграли 16 пар 

Агентство «Москва» + ещё 3 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Московском зоопарке с момента открытия в 2017 г. площадки для выездной регистрации брака союз зарегистрировали 16 пар. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила и.о. первого заместителя начальника управления ЗАГС Москвы — руководителя контрактной службы Марина Маслова.
«В Московском зоопарке с момента получения разрешения на такую регистрацию заключения брака с июля 2017 г. Тверским отделом ЗАГС было заключено 16 браков», — сказала М. Маслова.
Она добавила, что дополнительные услуги, например, фотографирование с животными, молодоженам не предоставляются.
В конце июля 2017 г. мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которое расширило количество мест, где можно регистрировать брак в торжественной обстановке. В список таких мест, помимо Московского зоопарка, включены Центральный музей Великой Отечественной войны, Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова, музей-заповедник «Царицыно» и другие учреждения.
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Новости Москвы , Илья Глазунов , Сергей Собянин
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