Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

Всю новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — в Москве будет работать метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта, а в Рождество режим их работы будет продлен до двух часов ночи.

Поезда метро и МЦК будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут, а интервал движения автобусов составит 25-30 минут.

В рождественскую ночь на 7 января режим работы метрополитена и МЦК будет продлен до 02:00, наземного транспорта (165 маршрутов) до 03:00. Дополнительно будут работать 13 ночных маршрутов.

Поезда пригородного сообщения будут курсировать до 02:00 часов ночи. К поездам «Аэроэкспресса» будут добавлены дополнительные вагоны — десять вместо обычных восьми, сообщило РИА Новости

Известно также, что в праздничные дни с 31 декабря по 8 января парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года контролеры оштрафовали 195 тысяч человек за безбилетный проезд в наземном транспорте Москвы, из них четыре тысячи передвигались по городу с чужими социальными картами. Полученные от штрафов деньги используют для ремонта действующих и закупку новых автобусов, трамваев и уникальных электробусов, зарплату водителей, а также обслуживания маршрутов в целом.