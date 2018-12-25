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Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь 

Вечерняя Москва + ещё 6 23 минуты назад
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Всю новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — в Москве будет работать метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта, а в Рождество режим их работы будет продлен до двух часов ночи.
Поезда метро и МЦК будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут, а интервал движения автобусов составит 25-30 минут.
В рождественскую ночь на 7 января режим работы метрополитена и МЦК будет продлен до 02:00, наземного транспорта (165 маршрутов) до 03:00. Дополнительно будут работать 13 ночных маршрутов.
Поезда пригородного сообщения будут курсировать до 02:00 часов ночи. К поездам «Аэроэкспресса» будут добавлены дополнительные вагоны — десять вместо обычных восьми, сообщило РИА Новости.
Известно также, что в праздничные дни с 31 декабря по 8 января парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной.
Ранее сообщалось, что с начала 2018 года контролеры оштрафовали 195 тысяч человек за безбилетный проезд в наземном транспорте Москвы, из них четыре тысячи передвигались по городу с чужими социальными картами. Полученные от штрафов деньги используют для ремонта действующих и закупку новых автобусов, трамваев и уникальных электробусов, зарплату водителей, а также обслуживания маршрутов в целом.
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Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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