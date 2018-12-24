Принято решение о переименовании двух станций железной дороги в Москве

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РЖД решили поменять названия двум станциям Павелецкого направления Московской железной дороги. Сообщается, что переименование поможет пассажирам строить более удобные маршруты. Речь идет о станциях « ЗИЛ » и «Варшавская», передает ТАСС «Компания «РЖД» приняла решение о переименовании в Москве двух остановочных пунктов Павелецкого направления Московской железной дороги, чтобы пассажирам было лучше ориентироваться при пересадке между разными видами рельсового транспорта. Так, остановочный пункт «ЗИЛ» будет называться «Тульская», как и расположенная рядом станция метро, а находящийся в завершающей стадии строительства новый остановочный пункт «Варшавская» станет называться «Верхние Котлы», то есть как станция МЦК», — приводятся слова сообщения.