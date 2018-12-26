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Надзор за парковкой усилят в столице 

Москва24 + ещё 18 21 час назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Контроль за оплатой стоянки и нарушениями ПДД планируют усилить в Москве. Для этого в столице установят 140 новых мобильных комплексов фотовидеофиксации или парконов, сообщают "Известия" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
Примечательно, что новые камеры купили после того, как произошел рост парковочных тарифов. В дальнейшем общее число парконов может вырасти в полтора раза — до 2,2 тысячи.
Победителем аукциона на закупку устройств стал "Строй Инвест Проект". Компания предоставит камеры в аренду на пять лет за 809,3 миллиона рублей. При этом первые четыре комплекса передадут после заключения контракта.
Вместе с тем был проведен аукцион на закупку 200 комплексов. Их задачей станет фиксация непропуска пешеходов на нерегулируемых переходах. Камеры стоимостью 1,16 миллиарда рублей поставит АО "Стабком".
"Стратегией безопасности дорожного движения в РФ на 2018–2024 годы поставлена задача нулевой смертности. Рынок камер тоже развивается. Соответственно мы ищем более универсальные и адаптированные для Москвы устройства", — пояснили в ЦОДД.
В настоящее время для фиксации нарушений, связанных с парковкой, используются камеры "Парквайт" и "Стрит Фалькон", которые внешне напоминают фонари.
В минувшую среду Мосгордума приняла закон об увеличении штрафа за неуплату парковки в столице до пяти тысяч рублей. По словам парламентариев, законопроект направлен на борьбу со злостными нарушителями. Авторы инициативы полагали, что нынешний размер штрафа не соответствует степени общественной опасности" таких действий.
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Новости Москвы , Автоспорт , Мосгордума , газета "Известия" , Москва
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