Москомархитектура согласовала 10 проектов новых станций метро в 2018 г.

Москомархитектура согласовала 10 проектов новых станций Московского метрополитена в 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

«10 проектов новых станций метрополитена согласовала Москомархитектура за 2018 г. Восемь из них — станции Большой кольцевой линии. За последние годы мы, безусловно, сделали большой шаг в плане качества проектов новых станций. Они интересные, индивидуальные и отражают наше время. Вполне естественно, что их много — темпы строительства метрополитена у нас очень высокие. Как упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, Большая кольцевая линия после всех работ станет самой длинной кольцевой веткой в мире», — приводят в пресс-службе слова С. Кузнецова.

В пресс-службе добавили, что среди согласованных станций Большой кольцевой линии числятся станции метро «Рубцовская», «Проспект Вернадского», «Аминьевское шоссе», «Авиамоторная», «Шереметьевская», «Мневники», «Улица Народного Ополчения» и «Воронцовская». Также был согласован проект нового вестибюля станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии и проект станции «Косино» Некрасовской линии.

«Все они выполнены по индивидуальным проектам. Так, в основу концепции станции «Мневники» легло объединение разных частей станции свободно стоящими красными опорами. В центре платформы архитекторы сформировали красный «объект», элементы которого повторяются в разных частях станции. Отсюда красные балки над эскалаторами, колонны и фрагменты потолка в вестибюле», — добавили в комитете, отметив, на станции «Шереметьевская» вестибюль будет держаться на опорах в виде шаров с диаметром по 6 м каждый.

Для отделки предлагается использовать натуральный камень: светлый для опор и потолка, темный для пола.