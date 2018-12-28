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Дом с атлантами в центре Москвы отреставрируют до 2020 года 

РИАМО + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Завершить реставрацию дома с атлантами на улице Солянка в Москве планируют к 2020 году, сообщил в понедельник на заседании комиссии Мосгордумы руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
«Знаменитый дом с атлантами, расположенный на улице Солянка,7. С особой тревогой к нему относились и москвичи, и мы. Противоаварийные работы на нем сейчас завершаются. А дальше, я думаю, что работы будут продолжены, в 2019-2020 году на данном объекте их полностью завершат», — сказал Емельянов.
Он подчеркнул, отреставрированную часть жители столицы увидят в ближайшее время.
«На следующей неделе хотим показать первый небольшой отреставрированный участочек, планируется, что в новом 2019 году эти атланты будут в отреставрированном виде смотреть на улицу Солянка. Планируется открыть их для экспонирования как первый небольшой этап реставрационных работ», — заверил Емельянов.
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Новости Москвы , Другое , Алексей Емельянов , Мосгордума , Москва
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