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Столичные вокзалы украсили перед праздниками 

Москва24 + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Новогодние украшения появились на девяти железнодорожных вокзалах столицы Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Самую высокую, 15, метровую, ель установили на перроне Белорусского вокзала. Праздничные деревья также поставили в залах ожидания и площадях у Ленинградского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Казанского и Ярославского вокзалов.
Все елки стоят в самых оживленных местах, однако они никак не помешают пассажирам. Самое трогательное новогоднее дерево появилось на Ленинградском вокзале. Его украсили игрушками, сделанными детьми железнодорожников.
В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД добавили, что 31 декабря к пассажирам через громкоговорители обратятся руководители всех столичных вокзалов. Аудиозаписи их обращений будут звучать каждый час. В последний день года на вокзалах пройдет около двухдесятков праздничных мероприятий.
"Пассажиров ждут поздравления от Дедов Морозов и Снегурочек, выступления артистов и музыкантов, а также различные конкурсы", — добавили в пресс-службе.
Ранее в РЖД рассказали о сюрпризах, которые ждут пассажиров в новогоднюю ночь. Детям до 10 лет раздадут сладости, а в вагонах-ресторанах подготовят специальное праздничное меню.
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