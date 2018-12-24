Собянин утвердил раздельные штрафы для кафе и праздник рестораторов

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал закон о дифференцированных штрафах для владельцев сезонных кафе и летних веранд, а также утвердил новый городской праздник — День московского ресторатора, соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы

Ранее законы были приняты на заседании Мосгордумы

Празднование Дня рестораторов будет проводиться в столице ежегодно 7 июня. В настоящее время индустрия общественного питания Москвы представляет собой самый крупный сегмент общепита в России , в котором работают более 10 тысяч кафе, ресторанов, баров и столовых, рассчитанных на 600 тысяч посадочных мест. Столичный общепит способен обслуживать до 3 миллионов человек ежедневно, уточнялось в тексте законопроекта.

Кроме того, мэр в понедельник подписал закон о дифференцированных штрафах для владельцев кафе за размещение летних кафе и веранд с нарушениями. Так, за нарушение сроков демонтажа летних кафе и веранд, указанных мэрией, законопроектом о кафе установлен штраф для должностных лиц в размере 30 тысяч рублей; для юридических лиц — 100 тысяч рублей. За размещение летнего кафе при стационарных предприятиях общественного питания с превышением площади и нарушением места размещения, установленных схемой, введен штраф для должностных лиц в размере 30 тысяч рублей; для юридических лиц — 150 тысяч рублей.

Размещение летней веранды, не включенной в схему размещения летних кафе, при стационарных предприятиях общественного питания теперь влечет административный штраф для должностных лиц в размере 30 тысяч рублей; для юридических лиц — 200 тысяч рублей. За установку летних веранд в границах улично-дорожной сети предусмотрен административный штраф для должностных лиц в размере 30 тысяч рублей; для юридических лиц — 300 тысяч рублей.

Неисполнение законных требований уполномоченного органа исполнительной власти Москвы по контролю за использованием объектов недвижимости об устранении нарушений, указанных в частях 1-4 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тысяч рублей; на юридических лиц — 500 тысяч рублей, уточнялось в законопроекте.