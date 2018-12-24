Более 100 тыс. человек посетили катки на ВДНХ за первые три недели их работы

Об этом сообщает пресс-служба АО «ВДНХ».

«Город зимы» открылся на ВДНХ 30 ноября и уже успел стать одним из самых популярных мест зимней Москвы. В этом году Главная выставка страны приготовила для жителей и гостей столицы целую палитру развлечений, где каждый сможет найти занятие по душе. Традиционно же самым любимым местом зимнего сезона на ВДНХ становятся катки, которых в этом году два. За первые три недели работы катки «Цветник» и «Ракета» приняли более 100 тыс. посетителей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили главной особенностью «Города зимы» стали два разных катка суммарной площадью более 13 тыс. кв. м. На площадке «Ракета» могут комфортно кататься до 2,4 тыс. человек.

Самый большой объект Города зимы — каток «Ракета», где с комфортом могут находиться одновременно до 2,4 тыс. человек. Каждую неделю посетителей ледовой площадки ждет множество развлечений. По пятницам здесь проходят вечеринки с мастер-классами и флешмобами в разных танцевальных стилях. По субботам и воскресеньям на «Ракете» можно присоединиться к утренней зарядке на коньках. Вместе с тренером участники выполняют комплекс бодрящих упражнений, после которых катание становится еще приятнее и веселее.

«Отдельного внимания заслуживает космическая атмосфера, царящая на площадке. Катаясь вокруг макета ракеты-носителя «Восток», гости могут наслаждаться новогодними декорациями в виде планет Солнечной системы и архитектурой легендарного павильона «Космос», который еще больше преображается с наступлением темноты. В вечернее время каток становится идеальным местом для романтических свиданий и красивых фотографий», — добавили в пресс-службе.

Второй каток — «Цветник» — расположился между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадка может вместить до 1,2 тыс. человек одновременно.