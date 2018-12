Каток в Парке Горького за месяц работы посетили более 200 тысяч человек

Парк Горького подвел итоги первого месяца работы катка: с 22 ноября его посетили 207 тысяч человек, сообщает пресс-служба парка.

Ледовое пространство занимает 16 тысяч квадратных метров и разделено на три зоны: основной каток, детскую площадку и хоккейную коробку.

Каток в Парке Горького будет работать до 10 марта. В этом году он называется "Фабрика счастливых людей" и оформлен в индустриальном стиле: на входе посетителей встречает 10-метровая дымовая труба, а готовятся к выходу на лед гости в павильонах, визуально напоминающих цеха. На самом же катке возвели масштабную инсталляцию, составленную из тысячи световых труб.

Пресс-служба отмечает, что одним из заметных событий работы катка стало открытие Медиарубки — прозрачной студии, расположенной справа от Центральной аллеи катка. "В выходные и будние дни здесь проходят живые выступления молодых известных исполнителей. Так, здесь уже выступили рэпер Мот и инди-группа «Наадя»".

Появилась афиша январских событий в Медиарубке. В первые недели нового года здесь почти каждый день будут выступать музыканты. На катке в Парке Горького выступит группа OLIGARKH, которая переосмысляет русскую фолк-музыку и превращает народные песни в модные танцевальные боевики. "Любителей вдумчивой и атмосферной индитроники ждет концерт Everything is made in China. А романтиков зовут на выступление Isaac Nightingale — проекта бывшего участника бэнда Triangle Sun и резидента легендарного клуба Café del Mar Вадима Капустина", — говорится в пресс-релизе.

"С каждым годом Москва все больше преображается, и мы считаем важным поддерживать дальнейшее развитие инфраструктуры нашего города", — отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ, выступившего генеральным спонсором катка в Парке Горького.

Банк поддерживает несколько зимних проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры, в том числе катки в парках Горького и Сокольники, а также ГУМ-Каток на Красной площади и каток на ВДНХ.