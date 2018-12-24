С. Собянин подписал закон об установлении 7 июня Днем московского ресторатора

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра

«Ст. 1 (закона Москвы от 22 сентября 2004 г. № 56 «О праздниках города Москвы» — прим. Агентства «Москва») дополнить п. 7 следующего содержания: «7) День московского ресторатора — 7 июня», — говорится в документе.

Ранее соответствующий закон был принят Мосгордумой

Сообщалось, что в настоящее время индустрия общественного питания Москвы представляет собой самый крупный сегмент общепита в России , в котором работает более 10 тыс. кафе, ресторанов, баров и столовых, рассчитанных на 600 тыс. посадочных мест. Это более 11% всех предприятий общественного питания России или более 41 всех ресторанов и кафе Центрального федерального округа. С 2010 г. число предприятий общественного питания в столице выросло на 25% или на 2 тыс. в абсолютных цифрах. Сегодня столичный общепит способен обслуживать до 3 млн человек ежедневно.

Отмечается, что правительство Москвы активно поддерживает рестораторов, предоставляя им возможность бессрочно и безвозмездно размещать летние веранды при кафе. В пояснении указывается, что за последние восемь лет произошло увеличение количества летних кафе в 2,5 раза: в 2010 г. летних веранд было чуть более тысячи, а летом 2018 г. при ресторанах и кафе работало более 2,6 тыс. открытых площадок.

Также уточняется, что 7 июня 2018 г. в Государственном Кремлевском дворце состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ресторатора, где единодушно было одобрено предложение мэра Москвы каждый год 7 июня отмечать профессиональный праздник работников столичного общепита — День московского ресторатора.

Уточняется, что под «ресторатором» понимаются любые работники, занятые в предоставлении услуг общественного питания населению.