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Кремль и Мавзолей закроют для посетителей 26 декабря 

Москва24 + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский Кремль, Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены закроют для посещения в среду, 26 декабря, сообщили в Федеральной службе охраны. Также будет ограничен проход на Красную площадь.
Ограничения связаны с проведением в этот день в Государственном Кремлевском дворце общероссийской елки для детей из федеральных округов, Абхазии и Южной Осетии.
Проход граждан для посещения Оружейной палаты и "Алмазного фонда" будет осуществляться через Боровицкий проход.
Также 26 декабря 08:30 до 15:00 будет перекрыто движение по Большому Москворецкому мосту, Васильевскому спуску, Москворецкой улице и Варварке.
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