В Москве могут освободить профсоюзы от уплаты земельного налога с 2019 года

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона, предусматривающий освобождение от земельного налога профессиональные союзы и объединения с 1 января 2019 года. Об этом сообщается в тексте законопроекта.

"От уплаты земельного налога освобождены в том числе учреждения, финансируемые за счет средств профессиональных союзов, их объединений, первичных профсоюзных организаций, — в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта. Законопроектом предлагается распространить указанную налоговую льготу на профессиональные союзы, их объединения, первичные профсоюзные организации", — говорится в проекте закона.

Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 января 2019 года.

Изменение торгового сбора

Как уточняется в проекте закона, ставки торгового сбора в Москве не индексировались с 2014 года. В настоящее время в отношении торговли через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью до 50 кв. м установлены дифференцированные ставки торгового сбора в зависимости от территории расположения объекта. В отношении объектов с залами площадью свыше 50 кв. м установлена единая ставка торгового сбора в размере 50 рублей за каждый полный кв. м площади, при этом территория расположения объекта не учитывается.

В связи с этим законопроектом предлагается снизить нагрузку по уплате торгового сбора в отношении представителей малого и среднего предпринимательства, в распоряжении которых находятся торговые залы площадью до 300 кв. м. "В том числе [законопроектом предлагается] снизить ставки торгового сбора: на 10% для объектов с торговыми залами площадью до 50 кв. м; на величину от 2 до 10% для объектов с торговыми залами площадью от 50 до 300 кв. м, в зависимости от площади торгового зала", — уточняется в проекте закона.

В отношении объектов с торговыми залами свыше 50 кв. м законопроектом предусматривается дополнительная дифференциация ставок торгового сбора в зависимости от территории расположения и площади объекта. Кроме того, в целях выравнивания уровня обложения торговым сбором в отношении объектов с торговыми залами площадью свыше 300 кв. м законопроектом предусматривается установление ставки торгового сбора в размере 75 рублей за каждый полный кв. м площади торгового зала свыше 300 кв. м.

Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 июля 2019 года.

"Комиссия по экономической политике и финансам рекомендует Мосгордуме принять в первом чтении проект закона, при отсутствии поправок в целом", — сказала председатель комиссии Людмила Гусева.

Согласно расписанию столичного парламента, заседание Мосгордумы состоится 26 декабря.