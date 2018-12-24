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На Московской канатной дороге продлили бесплатный проезд 

Rambler News Service + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Бесплатный период проезда на Московской канатной дороге продлевается на один день, до 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Московских канатных дорог (МКД).
«Бесплатный период проезда на Московской канатной дороге будет продлен еще на один день. Он завершится не 24 декабря, а 25 декабря», — говорится в сообщении.
Решение было принято в связи с незапланированной приостановкой работы канатной дороги 28 ноября. Тогда на ее компьютерные серверы была совершена кибератака.
В пресс-службе МКД сообщили, что были разработаны новые тарифы на проезд на канатной дороге. Они вступят в силу 26 декабря. Стоимость проезда в одну сторону составит 200 рублей, а для детей, студентов и пенсионеров — 150 рублей.
Канатная дорога в Москве начала свою работу 27 ноября. Она проходит над Москвой-рекой и соединяет олимпийский комплекс «Лужники» с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. 28 ноября, на следующий день после открытия, МКД приостановила работу из-за кибератаки на ее компьютерные серверы. До 24 декабря включительно проезд по МКД был бесплатным. Предполагалось, что с 25 декабря он станет платным.
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