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Москвичей перестали бесплатно катать над рекой 

Мослента + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московская канатная дорога, открытая в конце ноября, перестала быть бесплатной. Проезд можно оплатить картой «Тройка», передает «Вечерняя Москва».
Стоимость билета на проезд в одну сторону в будние дни составляет 400 рублей, а туда и обратно — 700 рублей. В выходные цена вырастет до 500 и 800 рублей соответственно.
Канатка будет работать в новогоднюю ночь до 05:00 утра, 1 января — с 15:00 до 22:00. Далее канатная дорога работает в штатном режиме с 12:00 до 20:00.
Единственная канатная дорога в Москве, которая связывает Воробьевы горы и «Лужники», открылась в конце ноября. Первый месяц она работала бесплатно.
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