Новые станции метро Москвы оформят в стиле футуризма

Сергей Кузнецов. Станции Большой кольцевой линии московского метрополитена «Зюзино» и «Калужская» оформят в футуристическом стиле. Об этом заявил главный архитектор российской столицы

При оформлении новых станций будут использованы оттенки серого, серебристого и стального, характерные для футуризма, а также асимметричные многоуровневые 3D-потолки со встроенными светодиодными и неоновыми светильниками, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы

Станция «Калужская» стилизована под каюту космического корабля. Подвесной 3D-потолок соберут из алюминиевых пластин и неоновых светильников таким образом, чтобы у пассажиров создавалось ощущение непрерывного движения. По замыслу дизайнеров это будет «своего рода поток, напоминающий Млечный Путь».

В оформлении станции «Зюзино» будут применять жёлтые, серые и чёрные цвета. Путевые стены облицуют алюминиевыми панелями, а главной особенностью станции станет декоративный подвесной потолок в виде пчелиных сот.