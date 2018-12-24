Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые станции метро Москвы оформят в стиле футуризма 

News.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Станции Большой кольцевой линии московского метрополитена «Зюзино» и «Калужская» оформят в футуристическом стиле. Об этом заявил главный архитектор российской столицы Сергей Кузнецов.
При оформлении новых станций будут использованы оттенки серого, серебристого и стального, характерные для футуризма, а также асимметричные многоуровневые 3D-потолки со встроенными светодиодными и неоновыми светильниками, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Станция «Калужская» стилизована под каюту космического корабля. Подвесной 3D-потолок соберут из алюминиевых пластин и неоновых светильников таким образом, чтобы у пассажиров создавалось ощущение непрерывного движения. По замыслу дизайнеров это будет «своего рода поток, напоминающий Млечный Путь».
В оформлении станции «Зюзино» будут применять жёлтые, серые и чёрные цвета. Путевые стены облицуют алюминиевыми панелями, а главной особенностью станции станет декоративный подвесной потолок в виде пчелиных сот.
Как сообщал ранее News.ru, мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги 2018 года, назвал его «годом метро». При строительстве подземки было установлено несколько важных рекордов.
News.ru: последние новости
Бирюков рассказал о ходе реставрации фонтанов Москвы Собянин и Воробьёв запустили участок МДЦ до Одинцово Огромная ледяная горка открылась в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Сергей Собянин , Mos.ru , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ЦБ «огорчил» россиян6
Названо место начала Третьей мировой войны370
Украинцы разгромили пансионат на границе с Крымом804
Народ привел в бешенство сюжет «России 1»208
«Советское — значит отличное!»37
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:49
В деле детей брянских чиновников появились важные детали
Общество
00:29
Россиянам напомнили о шестидневке
Общество
03:23
«Училка» раскритиковала Урганта за безграмотность
Шоу-бизнес
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
20:03
«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение