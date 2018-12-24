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Толщину льда на столичных водоемах будут измерять с помощью эхоледомеров 

Агентство «Москва» + ещё 3 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники МЧС с помощью эхоледомеров будут измерять толщину льда на водоемах столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Зимой столичные спасатели впервые опробуют на городских водоемах эхоледомеры. Это портативные устройства для быстрого измерения толщины льда. Тестировать новинку планируется в популярных у горожан местах зимней рыбалки, катания на лыжах и коньках, а также в зонах, отведенных под крещенские купания и зимние закаливания. В первую очередь эхоледомеры будут использовать в акватории Москвы-реки в Строгинской пойме и Серебряном бору, а также на Чистых и Патриарших прудах», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве, спасателям выдадут эхоледомеры ЛЛ-1200. Это оборудование нового поколения. Меньше чем за минуту один эхоледомер способен с точностью определить толщину льда. Прежде у столичных спасателей уходило на исследования от 15 минут до получаса — сперва ледорубом бурилась лунка, а затем проводился замер мерной линейкой. Однако во время применения таких устройств повышался риск появления трещин и промоин. В то время как эхоледомер работает в бесконтактном режиме. Специалисту достаточно поднести прибор к поверхности льда, и на экране отобразится его толщина и плотность.
Отмечается, что вес устройства не больше 2 кг, а его высота составляет 1 м. Каждый эхоледомер оснащен современными навигационными системами GPS и ГЛОНАСС. Полученные данные планируют размещать на официальных сайтах службы спасения, префектур и управ районов Москвы. Также сообщать о результатах замеров толщины льда будут через громкоговоритель в местах зимнего отдыха. Замеры с помощью эхоледомера на водоемах будут проводить один раз в сутки ежедневно. А иногда, в случае резких перепадов температуры, несколько раз в день. В распоряжение спасателей поступило уже три таких устройства. Если пилотный проект признают успешным, в течение зимнего сезона закупят еще несколько устройств.
В столичном управлении МЧС РФ напомнили, что допустимая толщина льда для одиночных переходов по нему — 7 см, для одиночного катания на коньках 12 см, а для массового отдыха — не менее 25 см.
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Новости Москвы , МЧС
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