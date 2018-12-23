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Мастер-классы по моделированию елочных игрушек прошли в метро 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Более 150 пассажиров приняли участие в мастер-классах по моделированию елочных игрушек на станции метро "Тургеневская", сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
Мероприятие проводились совместно с программой лояльности для держателей карт "Тройка" — "Город".
На первом занятии участников познакомили с техникой мраморирования пластиковых елочных шаров, а на втором мастера рассказали, как делать новогодние снежинки с помощью 3D-ручки. Готовые елочные игрушки можно было забрать с собой как сувенир.
Также отдельные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек провели для подопечных Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов.
За полгода в программу лояльности карты "Тройка" вступили более 100 тысяч человек. Они могут пользоваться различными бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты и кинотеатров.
14 декабря на "Тургеневской" установили елку, собранную из использованных билетов "Единый". Для инсталляции высотой 3,5 метра потребовалось более 230 тысяч бумажных проездных. Именно столько одноразовых бумажных билетов пассажиры выбрасывают каждый день.
Главная цель акции — призвать пассажиров не покупать каждый раз бумажные билеты, а пользоваться универсальной транспортной картой "Тройка".
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