В Москве прошел благотворительный забег Дедов Морозов

Благотворительный забег в поддержку тяжелобольных взрослых и детей состоялся сегодня на ВДНХ. В забеге приняли участие около двух тысяч человек. Каждый участник забега получил костюм Деда Мороза.

В зависимости от возраста и физической подготовки участники могли выбрать дистанцию: от 14 лет — 5 км (один круг); от 18 лет — 10 км (два круга). Стоимость участия для одного человека — 1500 рублей (независимо от дистанции).

Cергей Авдуевский / Москва меняется

Отмечается, что весь доход от проведения забега будет перечислен в Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» для неизлечимо больных взрослых и детей.