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В Москве прошел благотворительный забег Дедов Морозов 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
Благотворительный забег в поддержку тяжелобольных взрослых и детей состоялся сегодня на ВДНХ. В забеге приняли участие около двух тысяч человек. Каждый участник забега получил костюм Деда Мороза.
В зависимости от возраста и физической подготовки участники могли выбрать дистанцию: от 14 лет — 5 км (один круг); от 18 лет — 10 км (два круга). Стоимость участия для одного человека — 1500 рублей (независимо от дистанции).
Cергей Авдуевский / Москва меняется
Отмечается, что весь доход от проведения забега будет перечислен в Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» для неизлечимо больных взрослых и детей.
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Новости Москвы , Москва
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