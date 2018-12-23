Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил труппу театра «Современник» с возвращением в историческое здание на Чистопрудный бульвар. Об этом он написал в своем микроблоге twitter.
#Современник — легендарный театр для трех поколений москвичей. На этой неделе он вернулся в историческое здание на Чистопрудном бульваре, где мы провели большую реконструкцию. Поздравляю труппу, ждем новых шедевров. pic.twitter.com/yCDvsobFyQ— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 декабря 2018 г.
Напомним, что 19 декабря основная сцена «Современника» на Чистопрудном бульваре открылась после реставрации.