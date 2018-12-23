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Театр «Современник» вернулся в здание на Чистопрудном бульваре 

Москва меняется + ещё 2 3 часа назад
Фото: Евгений Самарин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил труппу театра «Современник» с возвращением в историческое здание на Чистопрудный бульвар. Об этом он написал в своем микроблоге twitter.
Напомним, что 19 декабря основная сцена «Современника» на Чистопрудном бульваре открылась после реставрации.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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