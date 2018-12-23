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Более 50 тысяч человек посетили «Техноград» на ВДНХ с его открытия 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Денис Гришкин
Более 50 тысяч человек посетили новый образовательный комплекс Москвы "Техноград" за три с половиной месяца. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
По словам мэра, молодежь выбирает в основном занятия по программированию и промышленные специальности, мамы — мастер-классы по кулинарии, дизайну и флористике, а папы — занятия по строительным и плотницким работам.
"Техноград" открылся на территории "Парка знаний" на ВДНХ в сентябре 2018 года. Его площадь составляет 25,6 тысячи квадратных метров. Здесь можно обучаться 40 специальностям. Список профессий формируется на основе опросов Агентства инноваций, статистики департамента труда и прогнозов министерства образования. На обучение с нуля уходит несколько месяцев, повысить квалификацию или пройти переподготовку можно за несколько недель.
По окончании курса москвичи получают документы государственного образца. Помимо этого, в образовательном комплексе можно узнать больше о разных профессиях, послушать лекции, принять участие в тренингах или мастер-классах.
Юным москвичам в возрасте 11–14 лет в "Технограде" помогают освоить базовые профессиональные навыки, молодым людям (15–35 лет) — совершенствоваться в выбранной профессии, получить дополнительные компетенции. Для москвичей старше 35 лет "Техноград" стал площадкой, где можно познакомиться с актуальными требованиями работодателей, узнать о возможностях трудоустройства и способах повышения квалификации.
Люди старше 50 лет осваивают базовые навыки работы с цифровыми технологиями, узнают, как начать собственное дело. Кроме того, "Техноград" стал популярной площадкой образовательного досуга для всей семьи. В "Технограде" одновременно могут обучаться около 1,9 тысячи человек. По оценкам экспертов, в следующем году гостями и студентами "Технограда" станут примерно 500 тысяч человек.
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Новости Москвы , Минобрнауки , Москва
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