Вестибюль станции «Мневники» оформят в виде атриума

Вестибюли станции «Мнёвники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оформят в стилистике старых станций столичной подземки. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«У «Мнёвников» будет два вестибюля с выходами к будущей застройке района Хорошёво-Мнёвники. Причем один из них выполнят в виде атриума с дневным освещением, в стилистике старых станций московской подземки», — сообщил начальник управления строительства метрополитена Департамента строительства Москвы Александр Филиппов.

Отмечается, что станцию оформят в стиле авангард.