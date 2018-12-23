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Вестибюль станции «Мневники» оформят в виде атриума 

Москва меняется 6 часов назад
Фото: stroi.mos.ru
Вестибюли станции «Мнёвники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оформят в стилистике старых станций столичной подземки. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«У «Мнёвников» будет два вестибюля с выходами к будущей застройке района Хорошёво-Мнёвники. Причем один из них выполнят в виде атриума с дневным освещением, в стилистике старых станций московской подземки», — сообщил начальник управления строительства метрополитена Департамента строительства Москвы Александр Филиппов.
Отмечается, что станцию оформят в стиле авангард.
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