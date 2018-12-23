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Сергей Собянин назвал 2018-й «годом метро» 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 23 декабря, в своем личном блоге подвел итоги работы уходящего года, назвав 2018-й «годом метро».
В этом году метростроители поставили несколько важных рекордов.
— Впервые в течение одного года введено 33 километра новых линий и открыто 17 новых станций метро, — написал мэр.
Это первый участок Большой кольцевой линии от «Петровского парка» до «Делового центра», протяженность которого достигла 10,5 километра. Всего было построено пять станций.
Люблинско-Дмитровская линия обогатилась на три станции — от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской», длина которых достигла 6,2 километра.
Солнцевская линия увеличилась на семь станций, от «Раменок» до «Рассказовки». Их протяженность достигает 15,3 километра.
Также на Замоскворецкой линии недавно открылась станция «Беломорская», а до конца 2018 года будет запущена станция «Савеловская» Большой кольцевой линии, протяженность которой составит 0,7 километра.
— Рядом со станциями метро, открытыми в 2018 году, живут, учатся или работают около одного миллиона москвичей, для которых город стал ближе, — добавляет Сергей Собянин.
По его словам, участок «Раменки — Рассказовка» стал самым протяженным единовременным вводом за всю историю столичного метростроения, начиная с 1935 года.
— Впервые за последние 35 лет был открыт участок с семью новыми станциями метро: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка». Предыдущий раз такой крупный участок был введен 8 ноября 1983 года — от «Серпуховской» до «Южной» Серпуховско-Тимирязевской линии, — пишет градоначальник.
При этом станцию «ЦСКА» Большой кольцевой линии впервые в истории московской подземки построили на глубине 28 метров (это высота девятиэтажного дома) открытым способом.
Мэр напомнил, что с 2011 года в Москве появилось 73 новых станции метро, рядом с которыми живут, учатся или работают более трех миллионов горожан.
— Рекордный ввод новых станций метро — не случайность, а результат большой работы предыдущих лет. Но в ближайшие годы предстоит сделать не меньше, а больше, чтобы обеспечить еще миллионы людей самым быстрым и удобным общественным транспортом — московским метро, — подчеркнул Сергей Собянин.
Он заключил, что за 2011–2023 годы общая протяженность метрополитена и Московского центрального кольца будет достигать порядка 270 километров, появится 128 новых станций.
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