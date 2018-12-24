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«Живой» учебник: в Москве после реконструкции будет открыт парк «Россия — моя история» 

Мир24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: Mir24.tv / Куковский Артём
В понедельник, 24 декабря, в 57-м павильоне ВДНХ в Москве будет открыт мультимедийный парк «Россия — моя история». Этому событию предшествовала полугодовая реконструкция, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
«Как изменились интерьер и экспозиция 57-го павильона ВДНХ, оценить смогут все желающие. Здесь появились новые эксклюзивные залы и выставки", — говорится в сообщении. По словам директора парка Ивана Есина, во время реконструкции учитывались пожелания посетителей и экспертов. В итоге созданы новые интерактивные сервисы, в экспозиции добавили архивные фото— и видеоматериалы. Появились новые коллажи, посвященные древнерусской культуре, сословиям Российской империи, культуре XX–XXI столетий. Одними из самых объемных экспонатов стали обновленные «Древо Романовых» и «Древо Рюриковичей».
Кстати, парк «Россия — Моя история» пользуется популярностью у школьников и студентов. Материалы экспозиций рекомендованы Министерством просвещения РФ.
Напомним, исторический парк «Россия — моя история» открылся в Москве, на ВДНХ, 29 декабря 2015 года. Он был создан на основе мультимедийных выставок цикла «Моя история», которые проходили в Манеже.
В ноябре в Москве после реставрации открылся дом-музей Ивана Тургенева. Здание на Остоженке приобрело исторический облик. В экспозицию вошли 150 личных вещей писателя, собранных по всему миру.
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