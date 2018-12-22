Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Собянин уволил замначальника Госинспекции по недвижимости 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об отставке заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.
В соответствии с документом, подписанным 21 декабря, Тамерлан Русланович Савлаев освобожден от замещаемой должности и уволен с государственной гражданской службы в столице с 27 декабря.
Причиной отставки Савлаева в распоряжении, опубликованном на официальном портале мэра Москвы, указана его собственная инициатива.
Напомним, Сергей Собянин назначил Тамерлана Савлаева на пост заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости 11 октября 2016 года. Ранее Савлаев не состоял на государственной службе в столице.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин рассказал о работе волонтерского отряда «СпасРезерв» Азиатские слонята из Мьянмы появятся в театре «Уголок дедушки Дурова» Петр Бирюков посетил объекты реставрации и ремонта
Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасатели остановились в 10 метрах от пермских горняков37
Дети чиновников отдохнули в Турции вместо сирот1115
Названа возможная причина трагедии в Соликамске25
В России ответили на «сигнал» британских ВМС943
Кадыров отказался от федеральной должности87
Видео
04:52
Новый виток: США вновь обвиняют Россию
США Ближний Восток
00:31
Ракета «Протон» вывела на орбиту российский спутник
Технологии Наука и техника
01:46
В России ответили на «сигнал» британских ВМС
Политика Армия
00:52
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
В мире Украина
04:39
Президент Туркменистана запел по-немецки
В мире СНГ
00:50
Волочкова нырнула в ледяную купель
Шоу-бизнес
00:31
Слонята для «Уголка дедушки Дурова» прибыли в Москву
Новости Москвы
05:06
Помощь США Украине назвали «мелочью на чай»
В мире Украина
02:20
Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки
Происшествия Пожары
04:00
Новогодние санкции: Порошенко видит символы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение