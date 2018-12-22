Сергей Собянин уволил замначальника Госинспекции по недвижимости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об отставке заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

В соответствии с документом, подписанным 21 декабря, Тамерлан Русланович Савлаев освобожден от замещаемой должности и уволен с государственной гражданской службы в столице с 27 декабря.

Причиной отставки Савлаева в распоряжении, опубликованном на официальном портале мэра Москвы, указана его собственная инициатива.

Напомним, Сергей Собянин назначил Тамерлана Савлаева на пост заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости 11 октября 2016 года. Ранее Савлаев не состоял на государственной службе в столице.