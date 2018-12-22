Бирюков рассказал о ходе реставрации фонтанов Москвы

Ключевые работы по реставрации фонтана «Годы войны» на Поклонной горе и светомузыкального фонтана в Парке Горького завершены, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖХК и благоустройства Пётр Бирюков

Он отметил, что Сергей Собянин подчёркивал важность ремонта столичных фонтанов, которые находятся «на особом счету», и его поручение выполняется.

По словам Бирюкова, по традиции реставрационные работы проводятся зимой, чтобы завершить их к апрелю, когда открывается сезон фонтанов.

Заммэра уточнил, что специалисты отремонтировали инженерные сети и заменили фонтанные чаши, передаёт АГН «Москва»

Ранее были отреставрированы 14 фонтанов на территории ВДНХ. Они не ремонтировались с 1954 года. На реставрацию фонтанов было потрачено 3,3 млрд рублей. В числе подрядчиков на объектах работала петербургская компания, занимавшаяся реставрацией усадьбы Архангельское и театра «Современник».