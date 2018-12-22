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Бирюков рассказал о ходе реставрации фонтанов Москвы 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Ключевые работы по реставрации фонтана «Годы войны» на Поклонной горе и светомузыкального фонтана в Парке Горького завершены, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖХК и благоустройства Пётр Бирюков.
Он отметил, что Сергей Собянин подчёркивал важность ремонта столичных фонтанов, которые находятся «на особом счету», и его поручение выполняется.
По словам Бирюкова, по традиции реставрационные работы проводятся зимой, чтобы завершить их к апрелю, когда открывается сезон фонтанов.
Заммэра уточнил, что специалисты отремонтировали инженерные сети и заменили фонтанные чаши, передаёт АГН «Москва».
Ранее были отреставрированы 14 фонтанов на территории ВДНХ. Они не ремонтировались с 1954 года. На реставрацию фонтанов было потрачено 3,3 млрд рублей. В числе подрядчиков на объектах работала петербургская компания, занимавшаяся реставрацией усадьбы Архангельское и театра «Современник».
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Петр Бирюков , АГН "Москва" , Москва
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