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Высадку деревьев завершили на Андреевской набережной 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Андреевской набережной в Москве завершили высадку деревьев-крупномеров. Там появились липы и сирень. Растения приспособлены к сложным городским условиям и адаптированы к столичному климату, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В рамках городского благоустройства вдоль набережной в декабре высадили 14 деревьев: липы и сирень", — говорится в сообщении.
Высадку деревьев осуществляли ночью, чтобы не нарушать движение транспорта, а также не создавать неудобства для местных жителей.
Всего до конца года планируется высадить 745 деревьев, а весной будущего года в Москве появится более 19 тысяч кустарников.
В начале декабря в Юго-Восточном административном округе завершили высадку деревьев и кустарников на площади более 27 гектаров зоны технических видов спорта в Печатниках.
Деревья и кустарники подбирались специально для каждой улицы с учетом общего облика пространства. Были выбраны липа, клен, рябина, яблоня, дуб, пихта, сирень и черемуха. Все эти породы отличаются морозо— и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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