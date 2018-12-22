Шестая акция «Пульс города» началась в Москве

На этот раз москвичи могут не только бесплатно проверить здоровье в специальных диагностических пунктах, но и проконсультироваться с врачами по телефону.

С 12:00 до 20:00 на телеканале Москва 24 будет работать горячая линия: 8 (495) 739-93-00 (многоканальный). Ваши вопросы по поводу здоровья в прямом эфире акции "Пульс города" будут переадресованы консилиуму врачей, состоящему из ведущих специалистов в таких областях, как кардиология, диетология, инфекционные заболевания и общая терапия.

А кроме того, уже по традиции с 12:00 до 20:00 в семи специально установленных мобильных пунктах медики будут проводить первичные осмотры, давать рекомендации и направлять на дальнейшие обследования, если они необходимы.

Проверить здоровье можно в: — парк "Зарядье" (павильон "Купол"); — Олимпийская деревня (комната матери и ребенка, медицинский пункт); — Парк Горького (медицинский пункт у катка); — парк "Кузьминки" (павильон); — Сад имени Баумана (помещение детского клуба); — парк "Фили" (павильон арт-студии); — ВДНХ (шахматный клуб).