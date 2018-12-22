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Москвичей пригласили поиграть бесплатно в кёрлинг на Новом Арбате 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется
На городском портале «Активный гражданин» москвичей и гостей столицы пригласили бесплатно поиграть в кёрлинг.
Отметим, что для игры на двух дорожках необходима предварительная регистрация на портале.
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