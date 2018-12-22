Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» набирает обороты и ждет вас на своих площадках. Например, на Новом Арбате каждый день играют в керлинг! Участие в соревнованиях абсолютно бесплатно, но нужно предварительно записаться. Подробная информация — на сайте фестиваля. pic.twitter.com/kul9zEYcue— Активный Гражданин (@citizenmoscow) 22 декабря 2018 г.