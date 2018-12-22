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Реставрация кинотеатра «Художественный» начнется в 2019 году 

Москва меняется 1 час назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Реставрацию старейшего кинотеатра «Москвы» — «Художественного» начнется в 2019 году. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с продлением срока исполнения обязательств инвестора по проведению реставрации кинотеатра «Художественный» и приспособления его для дальнейшего использования по адресу: Арбатская площадь, вл. 14, стр. 1 (ЦАО)», — говорится в сообщении.
На реконструкцию кинотеатра было выделено 870 млн рублей.

Для справки

Кинотеатр «Художественный» был закрыт на реставрацию 30 января 2014 года. Изначально планировалось открыть кинотеатр осенью-зимой 2015 года, однако государственное бюджетное учреждение культуры Москвы «Московское кино», принадлежащее департаменту культуры, в одностороннем порядке расторгло контракт стоимостью 314,96 млн руб.
Планируется, что после реставрации «Художественный» превратится в большой кинокультурный центр, в частности, он будет оснащен системами для показа на электронных носителях, в том числе и 3D.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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