Москвичей призвали не украшать ели на природных территориях

В пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды попросили жителей Москвы не пытаться украшать елки на городских природных территориях к Новому году.

«По правилам санитарного содержания на природных территориях развешивать и размещать украшения нельзя», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что такие самовольные действия запрещены законом города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях».

Ранее «Реальное время» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Турстат» сообщало о самых новогодних елях России.