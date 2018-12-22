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Москвичей призвали не украшать ели на природных территориях 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
В пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды попросили жителей Москвы не пытаться украшать елки на городских природных территориях к Новому году.
«По правилам санитарного содержания на природных территориях развешивать и размещать украшения нельзя», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
Отмечается, что такие самовольные действия запрещены законом города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях».
Ранее «Реальное время» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Турстат» сообщало о самых новогодних елях России.
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