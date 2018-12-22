Движение на Калужском шоссе ограничат по 15 апреля

Движение на участке Калужского шоссе круглосуточно ограничат с 25 декабря 2018 года по 15 апреля 2019 года из-за строительных работ.

Ограничения будут действовать на Калужском шоссе в районе дома 8А на одной полосе основного хода и одной полосе дублера в область, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Также на данном участке будет перекрыто движение с 25 декабря 2018 года по 15 марта 2019 года круглосуточно на одной полосе основного хода в каждом направлении и одной полосе дублера в центр.