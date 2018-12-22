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Движение на Калужском шоссе ограничат по 15 апреля 

Москва24 + ещё 3 11 часов назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Движение на участке Калужского шоссе круглосуточно ограничат с 25 декабря 2018 года по 15 апреля 2019 года из-за строительных работ.
Ограничения будут действовать на Калужском шоссе в районе дома 8А на одной полосе основного хода и одной полосе дублера в область, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Также на данном участке будет перекрыто движение с 25 декабря 2018 года по 15 марта 2019 года круглосуточно на одной полосе основного хода в каждом направлении и одной полосе дублера в центр.
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