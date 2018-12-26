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Филевская линия метро полностью перешла на новые поезда «Москва» 

Москва24 + ещё 19 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Филевская линия столичного метро полностью перешла на поезда нового поколения "Москва". Об этом сообщил на своей странице в Twitter Сергей Собянин.
"Филевская линия метро полностью перешла на новые поезда "Москва". Всего за полгода на смену "Русичам" пришли 27 новых составов. Они более комфортные и надежные: специально спроектированы для движения по наземным участкам метро", — написал мэр.
Всего в 2018 году московский метрополитен запустил 63 поезда нового поколения. Таким образом, пассажиров московской подземки сейчас перевозят 92 инновационных поезда. Пока поезда "Москва" курсируют только на фиолетовой, рыжей и голубой ветках метро. Еще четыре поезда в настоящий момент готовят к запуску на Большой кольцевой и Солнцевской линиях.
Ранее сообщалось, что в январе–марте следующего года в метро появятся поезда "Москва-2019" с QHD-экранами и мягкими креслами. Обновят не только интерьер, но и технические системы вагонов, В частности, над дверьми для удобства пассажиров установят информационные табло с высокой точностью изображения.
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