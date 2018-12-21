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Марат Хуснуллин: за 8 лет метро в шаговой доступности получили 14 московских районов и 3 млн горожан 

Говорит Москва 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
С момента принятия мэром Москвы Сергеем Собяниным программы по развитию сети московского метрополитена, метро пришло в 14 районов, ранее не обеспеченных подземкой.
Об этом сообщил в четверг, 20 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. АО «Мосинжпроект» является управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро.
По словам Марата Хуснуллина, в целом за 8 лет было построено 136,6 км линий метро (с учётом МЦК), 73 новых станции, 3 дополнительных вестибюля и 8 депо.
«Около 3 миллионов горожан получили метро в шаговой доступности или существенно сократили путь до ближайшей станции», — отметил руководитель столичного Стройкомплекса.
Он подчеркнул, что за прошедшие годы метро «пришло» и в Новую Москву.
«Когда-то это казалось фантастикой. Сегодня уже две линии метро — Сокольническая и Калининско-Солнцевская имеют станции в ТиНАО, и у нас есть планы по дальнейшему развитию подземки в новых округах», — уточнил Марат Хуснуллин.
Напомним, сегодня, 20 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию Замоскворецкой линии московского метрополитена — «Беломорскую».
Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, «Беломорская» возводилась в условиях действующего метрополитена.
«Беломорская» стала 223-й станцией московского метрополитена и 16-й станцией, открывшейся в этом году. 2018 год по праву был назван годом метро: ранее был запущен участок Калининско-Солнцевской линии с 7 новыми станциями, «поехал» первый участок Большой кольцевой линии московского метро, а также были открыты три станции на севере Люблинско-Дмитровской ветки.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Сергей Собянин , Москва
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