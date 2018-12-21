В московском транспорте с января подорожает проезд

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%. Об этом информирует РИА Новости

В частности, со 2 января 2019 года проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей в 2018 году.

Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1900 тысячи рублей вместо 1765 рублей. Срок его действия составит 45 дней.

Проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» составит 59 рублей вместо 56 рублей как в 2018 году.

Отмечается, что в 2019 году цена разовой поездки не изменится.

Ранее телеканал m24 сообщал, что в декабре метро выпустило «Тройку» с дизайном в честь парка «Зарядье».