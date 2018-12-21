Деды Морозы разных народов соберутся на новогодние гулянья на Воробьевых горах

Деды Морозы разных народов соберутся на Московском детском фестивале национальных культур "Мой дом — Москва " 22 декабря на Воробьевых горах.

Белоруссии, Якутии, Удмуртии, Зимние волшебники из Монголии Татарстана и Ямала расскажут о национальных особенностях празднования Нового года и традиционных праздничных блюдах. Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков пояснил, что дети станут не только зрителями, но и активными участниками каждого события фестиваля.

Все желающие смогут посетить мастер-классы по аквагриму, росписи пряников, изготовлению новогодних игрушек и венецианских масок. А любителям спортивного отдыха предлагают поучаствовать в прыжках с места, перетягивании каната, боулинге матрешками и метании валенка.

Гостям также дадут покататься на оленьих и собачьих упряжках. Весь день на мероприятии будет работать полевая кухня. Директор школы № 141 Виталий Худошин считает, что фестиваль поможет строить отношения с любыми людьми вне зависимости от их принадлежности к тому или иному народу.

Открытие фестиваля состоится в 9:30 у Московского Дворца пионеров на Воробьевых горах. В 15:00 стартует концерт, а завершится праздник световым шоу и пневмофейерверком.

Третий сезон Московского детского фестиваля национальных культур "Мой дом — Москва" начался в сентябре 2018 года. Торжественное завершение запланировано на июнь 2019 года.

Москвичи за это время познакомились с русской, корейской, армянской, грузинской, татарской, греческой, азербайджанской, бурятской, арабской, калмыкской и другими культурами. Гостями и участниками фестиваля стали более 20 тысяч человек и свыше 40 национальных общественных объединений.