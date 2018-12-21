Мэр Москвы поделился с горожанами планами трансформации наземного транспорта на ближайшие годы. Градоначальник отметил, что Москва уже давно вышла за десятки километров за МКАД и, смотря на динамику, можно заметить, что столица расширяется вдоль железнодорожных линий.
Отмечается, что спрос на пригородные электрички огромный, многие едут на работу в Москву из области, поэтому даже с пятиминутным интервалом в движении электропоездов, вагоны всегда забиты. Чтобы избавиться от проблем с транспортной доступностью в городе правительства Москвы и Московской области, совместно с ОАО «РЖД» и Минтрансом реализует крупнейший проект модернизации Московского железнодорожного узла.