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Депутат Госдумы попала в московскую пробку и взбесилась 

Мослента + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Оксана Пушкина резко высказалась в Twitter из-за пробки на Можайском шоссе в районе одноименного московского парка.
Она обратилась к ГИБДД, указав соответствующий хештег. «Что происходит? 40 минут стоим! Люди выходят из машин и, уже не стесняясь, справляют нужду», — написала Пушкина.
Сервис Яндекс. Пробки на 14:50 оценивает пробки на столичных дорогах в семь баллов. По его прогнозу, к 17:00 они достигнут девяти баллов.
Аналогичная ситуация складывается в городе начиная с 17 декабря, ее объясняют близостью Нового года.
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Новости Москвы , Оксана Пушкина , Госдума , ГИБДД
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