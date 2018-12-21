Депутат Госдумы попала в московскую пробку и взбесилась

Она обратилась к ГИБДД , указав соответствующий хештег. «Что происходит? 40 минут стоим! Люди выходят из машин и, уже не стесняясь, справляют нужду», — написала Пушкина.

Сервис Яндекс. Пробки на 14:50 оценивает пробки на столичных дорогах в семь баллов. По его прогнозу, к 17:00 они достигнут девяти баллов.

Аналогичная ситуация складывается в городе начиная с 17 декабря, ее объясняют близостью Нового года.