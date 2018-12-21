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Девять новых мостов планируют построить в Москве 

Москва24 + ещё 5 4 часа назад
Фото: m24.ru
В 2019 году в Москве начнется строительство девяти мостовых сооружений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, проектно-изыскательские работы находятся на завершающей стадии. Мосты планируется построить в 2020 году.
Сейчас проектируется четыре мостовых сооружения через реки Лихоборка и Яуза на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе и войдут в состав Северо-Восточной хорды.
Также мостовое сооружение по три полосы движения в каждом направлении построят через Москву-реку по основному ходу Южной рокады от Шоссейной улицы до Каспийской. Мост через реку Лихоборка появится в рамках реконструкции улицы Сельскохозяйственная в Останкинском районе.
Кроме того, планируется построить мост через реку Нищенка в составе Юго-Восточной хорды на участке от Рязанского проспекта до ТТК. Мост через старое русло Москвы-реки в южной части ЗИЛа соединит набережную Марка Шагала и проектируемый проезд №4062.
Также в рамках реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходня в районе Покровское-Стрешнево планируется построить мостовое сооружение через реку Сходня.
Ранее сообщалось о завершении ремонта четырех мостов завершили в Подмосковье. Работы провели в Домодедове, Истре, Шатуре и в Одинцовском районе.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , АГН "Москва" , Москва
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