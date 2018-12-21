На Белорусском вокзале планируют построить новый терминал

На Белорусском вокзале в Москве планируют построить дополнительный пассажирский терминал, сообщает m24 со ссылкой на Стройкомплекс.

«В следующем году мы совместно с РЖД продолжим активное развитие Смоленского направления железной дороги. Предполагается начать строительство четвёртого главного пути на участке Фили — Одинцово», — заявил заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

По его словам, также планируется строительство нового остановочного пункта «Славянский бульвар» и терминала на Белорусском вокзале для пригородных электричек.

Это позволит увеличить объёмы движения на участке Москва — Одинцово. Интервал движения поездов сократится до 30 минут.