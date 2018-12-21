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На Белорусском вокзале планируют построить новый терминал 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На Белорусском вокзале в Москве планируют построить дополнительный пассажирский терминал, сообщает m24 со ссылкой на Стройкомплекс.
«В следующем году мы совместно с РЖД продолжим активное развитие Смоленского направления железной дороги. Предполагается начать строительство четвёртого главного пути на участке Фили — Одинцово», — заявил заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.
По его словам, также планируется строительство нового остановочного пункта «Славянский бульвар» и терминала на Белорусском вокзале для пригородных электричек.
Это позволит увеличить объёмы движения на участке Москва — Одинцово. Интервал движения поездов сократится до 30 минут.
Ранее «Утро.ру» сообщало о ходе строительства электродепо «Руднёво».
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