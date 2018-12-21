В Москве начали работу елочные базары

В общей сложности, до Нового года в Москве планируется продать более 50 тысяч елей.

Ранее в Роскачестве рассказал и том, как выбрать правильную живую ёлку. RT, ссылаясь на данные ведомства, подчёркивает, что покупать новогоднее дерево следует в лесничестве, магазине или на легальном ёлочном базаре. Особое внимание нужно обратить на ветки, которые должны достаточно легко гнуться и быть эластичными.