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В Москве начали работу елочные базары 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
В российской столице заработали елочные базары. Как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, до 31 декабря главный новогодний атрибут можно приобрести почти на 270-ти елочных базарах — они расположены в разных частях города. Хвойные деревья привезли в столицу из Саратова, Перми и Пензы, а также других российских городов и даже стран. Например, из Дании.
В общей сложности, до Нового года в Москве планируется продать более 50 тысяч елей.
Ранее в Роскачестве рассказал и том, как выбрать правильную живую ёлку. RT, ссылаясь на данные ведомства, подчёркивает, что покупать новогоднее дерево следует в лесничестве, магазине или на легальном ёлочном базаре. Особое внимание нужно обратить на ветки, которые должны достаточно легко гнуться и быть эластичными.
Добавим, ранее синоптики пообещали москвичам, что встречать Новый год они будут со снегом. Как пишет ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в целом погода до конца года будет стандартной. Ночью будет в районе 10–15 градусов мороза, а днем около 8–10 градусов ниже нуля. Сейчас высота снежного покрова в столице достигает 25 сантиметров, а на выходных из-за снегопада она вырастет до 30 сантиметров. Давление начнет понижаться, начиная с субботы.
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Новости Москвы , Видео , Роман Вильфанд , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Дания , Москва , Пенза , Пермь , Саратов
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