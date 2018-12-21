Собянин рассказал о запуске 13 маршрутов в ТиНАО

Обещали активнее запускать городской наземный транспорт в Новой Москве. С 21 декабря — сразу 13 новых маршрутов. Автобусы свяжут жилые дома, 32 школы, 2 вуза, НИИ, 13 детских садов, 8 больниц и поликлиник, 2 МФЦ, 5 торговых центров, объекты разных социальных нужд и театр. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 декабря 2018 г. Сразу 13 новых маршрутов с 21 декабря появились в ТиНАО. Об этом Сергей Собянин написал в своем Twitter.

Глава города подчеркнул, что автобусы свяжут жилые дома, два вуза, 32 школы, два офиса госуслуг, пять торговых центров, 13 детских садов, театр, а также восемь больниц и поликлиник.

По словам Собянина, в пешей доступности от остановок живут свыше 70 тысяч москвичей. Отныне их будут возить частные компании по госконтрактам. На маршрутах будут действовать льготы и городские тарифы. Проезд в автобусах можно будет оплатить картой "Тройка".

Ранее мэр Москвы подписал постановление о расширении перечня транспортных средств для движения по выделенным полосам. Документ вступил в силу 21 декабря.