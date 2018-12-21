Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин рассказал о запуске 13 маршрутов в ТиНАО 

Москва24 + ещё 4 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сразу 13 новых маршрутов с 21 декабря появились в ТиНАО. Об этом Сергей Собянин написал в своем Twitter.
Глава города подчеркнул, что автобусы свяжут жилые дома, два вуза, 32 школы, два офиса госуслуг, пять торговых центров, 13 детских садов, театр, а также восемь больниц и поликлиник.
По словам Собянина, в пешей доступности от остановок живут свыше 70 тысяч москвичей. Отныне их будут возить частные компании по госконтрактам. На маршрутах будут действовать льготы и городские тарифы. Проезд в автобусах можно будет оплатить картой "Тройка".
Ранее мэр Москвы подписал постановление о расширении перечня транспортных средств для движения по выделенным полосам. Документ вступил в силу 21 декабря.
Москва24: последние новости
Собянин открыл движение скорых электричек Москва – Одинцово Девять новых мостов планируют построить в Москве ВМХ-велодром появится в Ново-Переделкине
Комментарии1
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Желание объявить России войну посчитали самоубийством8
Порошенко попросили объявить войну России354
Еще одна страна отвернулась от Константинополя50
Ан-26 с российским экипажем рухнул в Конго42
Погибший во львовской тюрьме россиянин мог быть убит12
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
03:17
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Наука и техника Наука
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение