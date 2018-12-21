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Предновогодний праздник в «Авиапарке»: детский театр, профессиональный хор и призы 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организатором
22 декабря в «Авиапарке» пройдет елка для всей семьи «Сон под Новый год», большой праздник, где можно будет поучаствовать в спектаклях по мотивам сказок Андерсона, сделать дизайнерские подарки, а также встретить сказочных персонажей с предсказаниями. Кульминацией станет выступление хора «Voice Fusion», который исполнит рождественские песни.
В течение дня всех гостей фестиваля ждут подарки от LEGO. Основная программа пройдет на 4 этаже в зоне между фуд-кортом и магазином электроники. Праздник начнется в 14:00 и завершится в 20:00. Программа рассчитана на детей от года до десяти лет, но участвовать можно всей семьей. Елка пройдет в сотрудничестве с Seasons Project. Вход свободный.
Расписание
14:00 — Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек из экологичного конструктора
14:00 — Детский спектакль «Принцесса на горошине» для детей от 2 до 8 лет  15:00 — Мастерская по раскрашиванию елки из кубиков с Yohocube
16:00 — Спектакль «Среди сугробов. Приключение во дворе» для детей от 1 до 8 лет  17:00 — Мастерская новогоднего декора для дома с флористами May May flowers
18:00 — Детский спектакль «Принцесса на горошине» для детей от 2 до 8 лет  19:30 — Выступление профессионального хора «Voice Fusion» (2 этаж, балкон в центральном атриуме)
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Новости Москвы , Елка
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