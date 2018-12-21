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Собянин открыл выставочный павильон МЦД 

ТВ Центр + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В планах развития РЖД множество крупных проектов
Важнейшие проекты развития московского транспорта и новые железнодорожные маршруты. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл выставочный павильон Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала.
В нем любой желающий сможет узнать все о МЦД. Каким будет новое наземное метро и как это повлияет на транспортную инфраструктуру. Расскажут и о том, как диаметры снимут нагрузку с линий метрополитена и автомобильных дорог.
Помимо этого, на выставке можно будет увидеть итоги уже проделанной работы. Например, измененные составы — улучшенные, безопасные, оснащенные всем необходимым. Как отметил мэр, впереди еще много работы — в планах развития РЖД множество крупных проектов.
"За последние годы был реализован целый ряд проектов, связанных с обустройством дороги, прокладкой новых ЖД путей, новый подвижной состав, который наполовину обновился за эти годы", — отметил Собянин.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РЖД , Москва
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