Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Москвы ряд улиц перекроют в канун Нового года до 3 января 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ряд улиц в центре Москвы будут частично или полностью перекрыты для проезда автотранспорта в канун Нового года до 3 января в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что Тверская улица в столице станет пешеходной в дни подготовки и празднования Нового года — с 29 декабря по 3 января.
Перекрытия будут введены на Тверской площади от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд и на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской и Охотного ряда в ночь на 28 декабря до 29 декабря круглосуточно.
Тверская улица от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, улица Охотный ряд, Моховая улица от Воздвиженки до Тверской, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки будут ограничены с 29 декабря до 18.00 мск 3 января.
Также проезд для автомобилей будет ограничен с 29 декабря до 21.00 мск 3 января в Большом Гнездиковском переулке от Тверской улицы до Малого Гнездиковского переулка, от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка, в Леонтьевском переулке от Тверской до Большой Гнездиковской, в Козицком переулке, Глинищевском переулке и Вознесенском переулке от Тверской до Тверского проезда, дом 22. Будут ограничены также Тверской проезд, Брюсов переулок от Тверской до Елисеевского переулка, Газетный переулок, Никитский переулок, Большая Дмитровка от Охотного ряда до Дмитровского переулка.
С 30 декабря до 8.00 мск 3 января закроют Варварку, с 14.00 мск 30 декабря до 8.00 3 января — Ильинку, Большой Черкасский переулок, Малый Черкасский переулок. С 15.00 31 декабря и до 23.59 2 января — Петровку от Театрального проезда до Дмитровского переулка, Театральный проезд от Петровки до Рождественки, улицу Петровские линии, Рахмановский переулок, Неглинную улицу от Петровского бульвара до Рахмановского переулка, а также Крапивенский переулок с полным перекрытием.
Изменения коснутся также режима работы станции метрополитена "Охотный ряд". Так, с 10.00 31 декабря до 2.00 3 января 1-4 выходы станции метро "Охотный ряд", расположенные на Тверской, будут работать только на вход, 5-7 выходы станции на Манежной будут закрыты полностью, выход со станции "Охотный ряд" из северного вестибюля будет открыт в эти дни только на выход.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" начался в Москве 14 декабря и продлится до 13 января. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках по всему городу жители и туристы смогут увидеть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.
Последние новости
Песков объяснил, почему у Путина нет мобильного телефона Как порядочный человек должен жениться: о чем заявил Путин Названа причина вывода американских войск из Сирии
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Песков объяснил совет Путина «не пищать»138
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина503
Лукашенко объяснился за «бабло и телок»32
Пассажиры избили полицейского в московском метро
Оглашено библейское пророчество о конце света8
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
04:17
Учительница взяла класс в заложники из боязни увольнения
Происшествия
00:48
Запашный ответил на оскорбления Доренко
Шоу-бизнес
01:04
15-летняя жительница СПб продавала девственность
Криминал Общество
00:55
Лукашенко объяснился за «бабло и телок»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение