В центре Москвы ряд улиц перекроют в канун Нового года до 3 января

Ряд улиц в центре Москвы будут частично или полностью перекрыты для проезда автотранспорта в канун Нового года до 3 января в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что Тверская улица в столице станет пешеходной в дни подготовки и празднования Нового года — с 29 декабря по 3 января.

Перекрытия будут введены на Тверской площади от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд и на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской и Охотного ряда в ночь на 28 декабря до 29 декабря круглосуточно.

Тверская улица от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, улица Охотный ряд, Моховая улица от Воздвиженки до Тверской, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки будут ограничены с 29 декабря до 18.00 мск 3 января.

Также проезд для автомобилей будет ограничен с 29 декабря до 21.00 мск 3 января в Большом Гнездиковском переулке от Тверской улицы до Малого Гнездиковского переулка, от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка, в Леонтьевском переулке от Тверской до Большой Гнездиковской, в Козицком переулке, Глинищевском переулке и Вознесенском переулке от Тверской до Тверского проезда, дом 22. Будут ограничены также Тверской проезд, Брюсов переулок от Тверской до Елисеевского переулка, Газетный переулок, Никитский переулок, Большая Дмитровка от Охотного ряда до Дмитровского переулка.

С 30 декабря до 8.00 мск 3 января закроют Варварку, с 14.00 мск 30 декабря до 8.00 3 января — Ильинку, Большой Черкасский переулок, Малый Черкасский переулок. С 15.00 31 декабря и до 23.59 2 января — Петровку от Театрального проезда до Дмитровского переулка, Театральный проезд от Петровки до Рождественки, улицу Петровские линии, Рахмановский переулок, Неглинную улицу от Петровского бульвара до Рахмановского переулка, а также Крапивенский переулок с полным перекрытием.

Изменения коснутся также режима работы станции метрополитена "Охотный ряд". Так, с 10.00 31 декабря до 2.00 3 января 1-4 выходы станции метро "Охотный ряд", расположенные на Тверской, будут работать только на вход, 5-7 выходы станции на Манежной будут закрыты полностью, выход со станции "Охотный ряд" из северного вестибюля будет открыт в эти дни только на выход.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" начался в Москве 14 декабря и продлится до 13 января. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках по всему городу жители и туристы смогут увидеть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.