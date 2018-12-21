Бывший ресторан с дубом внутри выставили на аукцион

В Хорошёвском районе выставили на аукцион здание бывшего ресторана, а также два прилегающих к нему земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров.

К зданию, расположенному в шаговой доступности от станции метро «Хорошёвская», подведены все необходимые коммуникации: электричество, центральное отопление, водопровод и канализация.

Ранее здесь располагался ресторан, внутри одного из его залов был установлен искусственный дуб. Необычный элемент декора тоже стал частью лота.

Заявки на участие в торгах, организованных Департаментом по конкурентной политике Москвы, принимаются до 30 января 2019 года. Сам аукцион состоится 7 февраля.

С подробной информацией о лоте можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы.