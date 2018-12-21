Сказочные блюда и волшебные квесты: выходные на фестивале «Путешествие в Рождество»

Гостей ждет множество развлечений. Среди них ледовые балеты, спектакли, концерты, мастер-классы, зимние забавы.

В столице продолжается главный городской зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». В выходные, 22 и 23 декабря, гости смогут принять участие в акциях благотворительных фондов, посмотреть мюзиклы, сыграть в керлинг, узнать секреты приготовления праздничных блюд и даже получить подарки.

22 декабря

Нарядить елку и узнать о домашних животных

В субботу с 12:00 до 16:00 в школе искусств на площади Революции представители одного из благотворительных фондов вместе с гостями фестиваля будут наряжать елку и писать новогодние поздравления для подопечных фонда. Чтобы участники акции не замерзли, их угостят горячими напитками.

Театралов порадуют зрелищные ледовые балеты. В 15:30 на катке на Красной площади начнется спектакль «Щелкунчик», а в 17:00 и 19:00 в Новопушкинском сквере покажут балет по мотивам сказки «Золушка».

На Тверской площади взрослые и дети смогут посмотреть спектакли по мотивам французских сказок. Представления начнутся в 14:00 и 17:00. В 19:00 праздник продолжит концерт Татьяны Колосовой и группы «Бельвиль».

На площади Революции, а также на улицах Профсоюзной, Городецкой, Ярцевской, Новопесчаной и Хачатуряна, на Строгинском и Ореховом бульварах, на бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы, на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке 22 и 23 декабря с 16:00 до 19:00 пройдут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, кукольные спектакли, мюзиклы, представления уличных театров.

Так, в 18:00 на площади Революции продюсерский центр «Триумф» покажет мюзикл «Черномор». На Городецкой улице в 16:00 театр «Домик Фанни Белл» представит спектакль «Дед Мороз и съеденный носок», а в 18:00 на сцену выйдут артисты театра «Парабазис» с постановкой «Сказка о царе Салтане».

На Профсоюзной улице в 17:00 можно будет посмотреть «Пушкинариум» театра Sosferas, а в 18:00 послушать концерт группы «Мишель». В Зеленограде в 16:00 театр «Складной жираф» из Санкт-Петербурга представит кукольный спектакль «Серебряное копытце», а на Ореховом бульваре в 18:00 театральная студия «Мастер-шоу» покажет постановку «Школа снеговиков».

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В павильоне «Кухня» на Тверской площади пройдут мастер-классы, посвященные французской кулинарии. В 11:00 гости испекут сырные канеле (разновидность кексов), как во французской сказке «Маленький кочан капусты, который никак не хотел расти». В 13:30 сварят суп с курицей по рецепту из сказки «Красная Шапочка». В 16:00 и 18:30 состоится мастер-класс французского повара Джонатана Франца. Он расскажет, какие блюда принято подавать на стол в Рождество в его стране, и приготовит некоторые из них.

Любителей экзотических праздничных блюд ждут на занятиях в кулинарной школе в Климентовском переулке. В 13:00 здесь приготовят необычный итальянско-японский десерт тирамису-матча с карамелизованным шоколадом.

Посетителей ландшафтного парка «Митино» научат создавать новогодние украшения из сладких продуктов, а в 18:00 сюда пожалует Дед Мороз. Гости смогут покататься на волшебных санях, принять участие в интересных конкурсах, а также в кулинарных мастер-классах по созданию новогодней елочки из кондитерской мастики или фруктов.

В Бабушкинском парке можно будет встретить Деда Мороза. В 16:00 он придет в зеленый театр. Гостей ждут веселые конкурсы, квест «Снежный лабиринт», мастер-класс по созданию предметов новогоднего декора. Все желающие смогут сфотографироваться в фотозоне «Сани Деда Мороза», прочитать стихи и получить сладкие призы.

На площадке возле дома 15 на Новом Арбате детей порадует рождественская театрализованная игра. Используя волшебный компас, который показывает будущее, ребята помогут жителям Зимней страны снять заклятие Повелителя Ледяной Тьмы, победить вечную полярную ночь и спасти Рождество. В награду участникам подарят красивые елочные игрушки. Игра проходит ежедневно, начало в 18:00.

Зимние тренировки

Любителям зимних видов спорта стоит посетить площадку возле дома 21 на Новом Арбате. В 13:45 заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка Европы, участница зимних Олимпийских игр, серебряный и бронзовый призер зимних универсиад Людмила Прививкова проведет открытую тренировку по керлингу.

А поклонникам сноубординга следует поспешить в Зеленоград. В местном сноуборд-парке с 11:00 до 20:00 проходят тренировки. Необходимое оборудование гостям выдают на месте. Кроме того, в 14:00 тут состоится встреча с Егором Сорокиным , призером чемпионата мира по фрирайду, мастером спорта по горным лыжам.

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23 декабря

Сапожки из текстиля и «Путешествие дракона»

В воскресенье на фестивальных площадках продолжат показывать новогодние представления. Так, на катке на Красной площади в 15:30 покажут ледовый балет «Щелкунчик». В Новопушкинском сквере в 17:00 состоится ледовое шоу по мотивам сказки «Чиполлино», а в 19:00 — спектакль по мотивам сказки «Золушка».

Гости площадки на Строгинском бульваре увидят два мюзикла. В 16:00 начнется спектакль «Зачарованный лес», в 18:00 — «Щелкунчик».

На Городецкой улице в 17:00 продюсерский центр «Триумф» покажет мюзикл «Черномор», а в 18:00 артисты театра «ДаМЫ» сыграют спектакль «Снежная королева».

На улице Хачатуряна в 17:00 театр «Черный квадрат» порадует спектаклем «Новогодние волшебники». На площади Революции в 18:00 выступит певец Вадим Мичман , а на Ореховом бульваре в это же время театр «ДаМы» представит сказку «Путешествие дракона».

Лучшие повара и кондитеры продолжат делиться рецептами праздничных блюд. В 16:00 и 18:00 на Тверской площади покажут, как готовить французские рождественские угощения. В школе искусств на площади Революции в 18:00 изучат подарочный этикет и создадут расписной медальон.

Занятия с известными спортсменами

В 14:00 в Зеленограде пройдет открытый урок по сноуборду. Его проведет мастер спорта Павел Харитонов , серебряный призер этапа Кубка Европы. А в 20:00 на Новом Арбате с поклонниками керлинга встретится Даниил Горячев, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира в дисциплине «микст», серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по керлингу среди смешанных пар.