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Центр Москвы пережил массовые посадки 

Мослента + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В одном из районов в центре Москвы высадили 129 деревьев. Об этом сообщает агентство «Москва». Благоустройство завершено на Лесной улице и в ее окрестностях.
Растения подбирались с учетом морозо— и ветроустойчивости и адаптации к условиям мегаполиса. В пресс-службе департамента капитального ремонта уточнили, что из восьми прилегающих к Лесной переулков деревья смогли высадить только на четырех. «На остальных сделать это не удалось из-за близко расположенных друг к другу подземных коммуникаций и недостаточной ширины пешеходной части», — уточнили в пресс-службе.
Планируется, что деревья продолжат высаживать на благоустроенных в течение года улицах. Например, у станции метро «Улица 1905 года», в переулках в районе метро «Китай-город», у нового входа в Парк Горького с Ленинского проспекта, на Андреевской набережной.
Там появятся яблони, пихты, рябины, дубы, сирень и черемуха.
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